Strage di Las Vegas, Miley Cyrus canta in tv, Ariana Grande e le altre star scrivono sui social...

Taylor Swift ha mandato un grosso mazzo di fiori alla stazione di polizia di Los Angeles, indirizzato ad uno dei poliziotti feriti durante la strage di Las Vegas. Miley Cyrus , dal canto suo, si è esibita nel corso del "Tonight Show di Jimmy Fallon" prima con l’attore Adam Sandler sulle note di "No Freedom" di Dido e poi da sola in "The Climb" per rendere omaggio alle oltre 50 persone che hanno perso la vita durante l'evento country...

Le star si mobilitano per esprimere il proprio cordoglio. Un post sull'Instagram di Kimberlee Binder della polizia di Los Angeles, mostra il grosso mazzo di fiori che Taylor Swift ha mandato: "Grazie, a volte basta un mazzo di fiori per riportare il sorriso sul viso di una persona", scrive la poliziotta. Impegnata in una speciale residency presso il "Tonight Show di Jimmy Fallon" per per il lancio del suo nuovo album "Younger Now", Miley Cyrus ha voluto invece rendere omaggio alle vittime della strage esibendosi nel corso della puntata in un primo momento insieme all’attore Adam Sandler in "No Freedom" di Dido e successivamente con "The Climb", uno dei pezzi più intensi ed emozionanti di tutta la sua carriera.