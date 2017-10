Sting vende appartamento con vista Central Park per 50 milioni di dollari, guarda che lusso!

Appartamento su due piani (sedicesimo e diciassettesimo) con vista Central Park vendesi per 56 milioni di dollari. I proprietari? Sting e la moglie Trudie Styler . L'inserzione di vendita, rilanciata da una agenzia immobiliare, che tratta residenze super lussuose a New York, la Corcoran, ha già trovato un acquirente, ma il cantante e la moglie lasceranno la loro splendida dimora solo il prossimo anno, quando entreranno in un nuovo alloggio appena acquistato in un palazzo vicino, soprannominato il "bunker dei miliardari" e progettato dall'architetto Robert A.M. Stern.

Sting aveva messo in vendita il suo appartamento a maggio, ma non è stato difficile trovare l'acquirente, che al momento, stando a quanto riferisce il New York Post, rimane misterioso. Il palazzo in cui si trova la lussuosissima residenza, con bagno e sauna annessa, appena venduta e al 15 di Central Park West ed è un edificio a 5 stelle, con mega piscina condominiale e un ingresso da mille e una notte. Sting e Trudie si trasferiranno però in un palazzo altrettanto prestigioso, 66 piani, a pochi isolati, al 220 di Central Park South, che però non sarà pronto prima dell'anno prossimo.