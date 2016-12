Sting cambia look ed è irriconoscibile

Cambio di immagine per Sting , che al Cannes Lions (il Festival Internazionale della Creatività) si è presentato con una folta barbetta brizzolata. A 63 anni il cantautore britannico non smette di stupire e in passerella ha sfoggiato orgoglioso il suo nuovo look hipster, catalizzando l'attenzione dei fotografi. Al suo fianco la moglie Trudie Styler, seminascosta dietro ad un paio di occhialoni da sole.

Trudie e Sting hanno fatto una capatina in Costa Azzurra per monitorare le ultime novità in fatto d creatività, ma non erano gli unici Vip in circolazione. A Cannes sono infatti arrivati Kim Kardashian e Kaney West, Pharrell Williams, Jamie Oliver, Monica Lewinsky, Will.I.Am e Dr Phil.