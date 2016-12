Steven Tyler e la figlia Liv, tenero duetto su Instagram

Un dolce duetto tra padre e figlia. Su Instagram è apparso un video in cui Steven e Liv Tyler cantano "Can't take my eyes off you". I due si guardano negli occhi e si sorridono teneramente mentre sul telefonino parte la canzone cavallo di battaglia di Gloria Gaynor. Il legame tra il frontman degli Aerosmith e la bellissima primogenita è sempre stato molto forte e questa clip ne è l'ennesima dimostrazione.