Steven Spielberg ed Emma Thompson contro Spider-Man e gli altri supereroi

"Abbiamo assistito alla morte dei Western e ci sarà un giorno in cui i cinecomic faranno la stessa fine. Non è detto però che i western, così come poi i cinefumetti, possano un giorno tornare - ha spiegato Steven Spielberg all'Associated Press, motivando il suo ragionamento - Naturalmente ora i supereroi sono vivi e vegeti, ma credo che la cultura popolare sia fatta di cicli finiti".



Un discorso quasi filosofico quello del regista e produttore, ben diverso dalla posizione di Emma Thompson, che non esprime un giudizio sul genere in sé, ma, come spesso accaduto in passato, rivolge un attacco ben preciso a Hollywood. Dopo aver accusato di sessismo il mondo del cinema, l'attrice britannica ha criticato duramente il trend tutto americano dei continui sequel e roboot dedicati ai supereroi: "Ho amato il Superman originale con Christopher Reeve perché c'era questo approccio realmente ironico, ma, dopo un po', cominci a diventare alquanto cinico – afferma in un'intervista rilasciata a Vulture – Non riuscirei a vederne un altro. Non posso farcela! Sono tutti splendidi, ma quante volte puoi affrontare questo franchise, santa miseria?"



Il botteghino però continua a dar ragione ai vari Avengers, Ant-Man e Spider-man, con buona pace della Thompson e delle funeste previsioni del papà di E.T.