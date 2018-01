Steven Spielberg dirigerà il remake di "West Side Story"

Per Steven Spielberg, 71 anni, si tratta del primo musical e sarà basato sull'adattamento di Tony Kushner (autore del successo teatrale "Angels in America"), che ha già collaborato con il regista americano per "Lincoln" e "Munich". Nel 2017 il musical ha avuto la sua rinascita grazie anche a successi come "La bella e la bestia", "La La Land" e "The Greatest Showman".



CASTING APERTO - La direttrice del casting, Cindy Tolan, ha pubblicato sul suo account Twitter la locandina del bando: i candidati devono avere età compresa fra "15 e 25 anni" e precisa che si cercano persone di origine ispanica per i ruoli principali di Maria, Anita e Bernardo. Nella versione del 1961 Maria era interpretata da Natalie Wood, Bernardo da George Chakiris e Anita da Rita Moreno. Questi ultimi nel 1962 ricevettero l'Oscar per il miglior ruolo secondario maschile e femminile.