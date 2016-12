Steven Seagal pronto a diventare addestratore per le forze speciali serbe

Dalle truppe del grande schermo a quelle vere. E' il salto che potrebbe fare Steven Seagal , attore protagonista di tanti film di azione e specialista di arti marziali. La polizia serba gli ha infatti chiesto di addestrare le proprie forze speciali , in particolare insegnando i segreti dell' aikido , arte marziale nel quale Seagal eccelle. Non si sa ancora quale sia stata la risposta dell'attore.

Recentemente Seagal è stato a Belgrado per una visita di tre giorni. In quell'occasione ha incontrato il primo ministro Aleksandar Vucic e il presidente filo-russo, Tomislav Nikolic. Il sindaco della città, Sinisa Mali, si è mostrato entusiasta: "Quando una simile stella viene in Serbia, e dimostra di amare il nostro Paese e la nostra gente, il primo pensiero è di averla di nuovo con noi".



Se Seagal accetterà o meno l'incarico però è ancora tutto da vedere. L'attore infatti per il prossimo anno ha una serie di impegni cinematografici già presi e conciliare le due sarebbe difficile.