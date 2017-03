Steve Hackett, tour e nuovo disco tra Genesis e fratellanza universale

Hackett torna con la full band, dopo i successi dei tour del 2014 e 2015 e i concerti acustici in esclusiva italiana del 2016. Il nuovo tour italiano partirà il 29 marzo da Torino (Teatro Colosseo) e toccherà Legnano, Milano (Teatro Galleria) il 30 marzo; Schio, Vicenza (Teatro Astra) il 31 marzo, per concludersi a Roma (Auditorium Conciliazione) il 1° aprile.



Nel set, il grande chitarrista non mancherà di riproporre i classici della sua lunga carriera (tra cui “Musical Box”, "The Steppes", "Serpentine", "Everyday", “Firth of fifth”) e gemme rare, che Hackett non esegue dal vivo da quarant’anni, come “Inside Out” e “One for the Vine”.



In quanto ai nuovi brani, "The Night Siren" si prospetta come una sorta di sveglia per una maggiore unità, il canto di una sirena in questa era di conflitti e divisioni. Troviamo interpreti di Israele e Palestina, Usa e Iraq, ospiti nell’album, e un’ampia gamma di suoni e influenze da diverse parti del mondo: dal Perù all’India, passando per le terre dei Celti E’ un passo ulteriore per quell’approccio eclettico dalla musica che contraddistingue Hackett, e mostra come persone, anche provenienti da Paesi divisi, possano ritrovarsi unite.