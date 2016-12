Stephanie Riondino, la sua "Identità" è sfrontata e colorata

Si intitola "L'identità" il nuovo singolo di Stephanie Riondino, cantante genovese che abbiamo visto di recente a "The Voice", nella squadra di Dolcenera. La Riondino ama l'impegno sociale e vivendo in un quartiere popolare, grazie alla sua attività artistica, è diventata un riferimento importante per molti giovani ed ha partecipato attivamente, sia spalando fango che organizzando manifestazioni musicali pro fondi, alla rinascita dalle alluvioni genovesi del 2011 e del 2014.