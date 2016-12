Stefano Signoroni si confronta con il mito Adriano Celentano in "Stai lontana da me"

Si intitola " Good Times " il disco d'esordio del cantante musicista Stefano Signoroni , dopo un lungo tour che l'ha visto portare i suoi brani nelle più importanti città europee. Un album anticipato dal video di "Stai lontana da me", cover del brano di Burt Bacharach portato al successo negli anni 60 da Adriano Celentano nella traduzione di Mogol . Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

L'album contiene in 8 cover in inglese, 3 brani in italiano e 2 inediti, mescolando sonorità pop a un elegante stile vintage, avendo come punto di riferimento le atmosfere delle grandi orchestre e degli show del passato.



Protagonisti del video diretto da Jacopo Sarno sono il cantautore stesso e Melissa Greta Marchetto, volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione a "Quelli che il il calcio".