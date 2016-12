Stefano Bollani, la sua versione di "Halleluja" per omaggiare Leonard Cohen

Un toccante omaggio suonando "Halleluja", la sua canzone più celebre. Così a Toronto, a conclusione del Concerto in sol di Ravel tra l'Elegia eroica di Casella e la Sinfonia per organo di Saint-Saëns, Stefano Bollani ha voluto ricordare il cantautore Leonard Cohen, scomparso il 7 novembre. Bollani nell'occasione si è esibito per la prima volta con la Toronto Simphony Orchestra diretta dal maestro Gianandrea Noseda.