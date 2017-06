Stefano Accorsi e Jasmine Trinca: "Il nostro primo red carpet assieme"

"Noi due abbiamo già lavorato assieme, da giovanissimi, ne 'La stanza del figlio' di Nanni Moretti, ma questa sarà la nostra prima volta a Cannes assieme e, per questo, siamo emozionatissimi" dice a "Verissimo" Jasmine Trinca, interprete assieme a Stefano Accorsi del film "Fortunata" di Sergio Castellitto. "E' una pellicola molto profonda - le fa eco Accorsi - Fortunata è una moderna "Madame Bovary" che si troverà a fare un percorso lungo il quale tutte le certezze verranno meno ma, come accade spesso di fronte a simili 'rinascite', la situazione le offrirà una nuova visione. E' un film che prende l'emotività di chi lo guarda".

"Lavorare con Castellitto è un onore e una fortuna - continua Jasmine Trinca - basti pensare che, prima di girare ogni scena, lui la interpreta, calandosi di volta in volta in tutte le parti: in quelle degli uomini, delle donne e persino dei bambini.".

"Fortunata" sarà in concorso a Cannes 70 nella sezione Un Certain regard.