Steely Dan, Donald Fagen arrestato per aver aggredito la moglie

Guai con la giustizia per Donald Fagen (69 anni), cantante e tastierista degli Steely Dan , che è stato arrestato dopo una violenta lite con la moglie Libby avvenuta nel loro appartamento dell'Upper East Side di Manhattan. A quanto riporta la polizia il musicista l'ha fatta cadere a terra, mentre cercava di spingerla contro una finestra con la cornice in marmo. La donna ha riportato lividi sul braccio destro e sta divorziando da lui.

"Non mi sento bene" ha dichiarato la moglie Libby Titus al New York Post "sono molto stanca e sto divorziando da mio marito". Secondo quanto riportato sulla denuncia, Donald ha "stretto le mani sulle braccia di lei e ha cercato di spingerla in direzione della cornice, facendola cadere a terra e causandole lividi sul braccio destro".



Nel 1972 Donald Fagen fondò gli Steely Dan con il chitarrista Walter Becker e nel 2001 il gruppo è stato incluso nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Anche la moglie Libby Titus ha passato gran parte della sua vita nell'industria musicale, lavorando con artisti del calibro di Phil Ramon, Robbie Paterson, Paul Simon e Carly Simon.