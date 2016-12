Stash e Francesco Mandelli fanno pace sui social

Dopo la lite dietro le quinte degli Mtv Awards tra Stash e Francesco Mandelli arriva un segnale di distensione. L'attore e conduttore dello show aveva attaccato duramente il leader dei Kolors che non aveva voluto accettare il premio. Ma a poche ore dal video che ha fatto il giro della Rete i duE hanno postato una foto sui social in cui appaiono abbracciati annunicando un incontro. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

"Ti danno il premio e lo rifiuti, ma chi c...o sei? Io sto lavorando" aveva urlato Mandelli a Stash. E subito dopo sono arrivate le scuse del cantante su Facebook, indirizzate soprattutto ai fan: "Avete conosciuto un lato di me di cui non sono fiero e del quale mi scuso". Adesso arriva un selfie "chiarificatore". I due hanno anche annunciato un incontro in cui racconteranno "la verità su quello che è successo domenica".