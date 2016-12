Stash, che bacio con la fidanzata Carmen!

Un bacio passionale, in strada, con la bella fidanzata Carmen. Stash non sa resistere alle tentazioni e come mostrano le foto di "Novella 2000" stringe a se la sua dolce metà. Il leader dei The kolors è innamoratissimo e svela tutta la sua anima romantica. Ma da vero rocker ai paparazzi riserva un, divertito, dito medio...