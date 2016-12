23 dicembre 2015 Stash, adesso il presepe di Napoli ha anche la statuetta con il ciuffo... Il cantante dei The Kolors è stato immortalato dal maestro Genny Di Virgilio. E il momento della consegna è stato l'occasione per l'ennesimo bagno di folla Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:44 - Ora il presepe di Napoli ha anche la statuetta con il ciuffo. E' quello di Stash, il cantante dei The Kolors, immortalato dal maestro Genny Di Virgilio. Il cantante ha visitato la bottega di Di Virgilio, nel quartiere di San Gregorio Armeno. E la sua visita per ammirare di persona la statuetta che lo raffigura, è stata l'occasione per l'ennesimo bagno di folla, con molti fan che si sono assiepati fuori dal negozio.