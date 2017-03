Star Wars, Mark Hamill posta il primo scatto inedito di Luke Skywalker

Un pezzo unico e raro insomma, stando a quanto riferisce lo stesso Hamill, che con orgoglio mostra quello scatto, fatto prima delle riprese, in cui indossa le vesti del suo iconico alter-ego. A breve l'attore tornerà a dar vita al cavaliere Jedi, nell'attesissimo "Star Wars: Gli ultimi Jedi". Intanto si perde nei ricordi del passato. Ecco infatti un altro scatto "inedito" di Luke Skywalker. Sotto la tunica bianca si intravede una t-shirt: "Per anni la Lucasfilm non aveva mostrato questa immagine. Si vede la t-shirt tagliata sotto la tunica e io non ho addosso i miei leggings", scrive l'attore.