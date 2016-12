8 aprile 2015 Star Wars: Il Risveglio della Forza arriva in Italia in anteprima mondiale Complice lo slittamento del nuovo film di Checco Zalone, la Disney ha deciso di lanciare l'episodio VII della saga con due giorni d'anticipo rispetto agli altri Paesi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - "Star Wars: Il Risveglio della Forza" arriverà in Italia prima del previsto, complice lo slittamento all'1 di gennaio del nuovo film di Checco Zalone. Il settimo episodio della saga di "Guerre Stellari" uscirà il 16 dicembre 2015, ben tre settimane prima della data annunciata e con due giorni di anticipo rispetto alla release mondiale. La Disney ha deciso di anticipare l'uscita per evitare la concorrenza del quarto film del comico pugliese.

La nuova commedia di Checco Zalone doveva arrivare nelle sale italiane a Natale, ma il produttore Pietro Valsecchi ha annunciato lo slittamento a Capodanno, motivato dalla necessità per la sua Taodue di mandare in sala prima del Giubileo straordinario e del compleanno del Papa, Chiamatemi Francesco, il film di Daniele Lucchetti su Bergoglio, sul grande schermo dal 3 dicembre. La decisione ha convinto Disney Italia ad anticipare l'uscita del settimo episodio di Star Wars, diretto da J.J. Abrams e previsto per il 5 gennaio. L'obiettivo della casa di distribuzione è evitare un controproducente affollamento al cinema di potenziali campioni d'incasso tra Capodanno e l'Epifania, che per i fan si traduce in un privilegio assoluto: il pubblico italiano sarà infatti il primo in tutto al mondo a potersi godere Il Risveglio della Forza.



Un bel regalo di Natale da parte della Disney che ha annunciato anche la data di lancio del prossimo film Disney Pixar The Good Dinosaur, che arriverà nelle sale italiane il 25 novembre.



Il Risveglio della Forza non sarà l'ultimo episodio della saga: Disney ha infatti già annunciato un sequel per il 2017 e un episodio IX che arriverà nel 2019.