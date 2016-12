Star Wars, il bikini della Principessa Leila all'asta per 96mila dollari

E' il costume numero uno nelle convention di Cosplay, dove i fan si travestono come i loro idoli di film e fumetti. E ha trasformato Carrie Fisher in un sogno erotico di milioni di adolescenti al punto che "Friends" gli ha dedicato un episodio intero. E' il mitico costume della Pricipessa Leila, indossato dall'attrice ne "Il ritorno dello Jedi". Ora è stato battuto all'asta per 96mila dollari.