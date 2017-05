Star Wars Day, celebrazioni dei fan della saga in tutto il mondo

Come ogni anno, in tutto il mondo il 4 maggio ci si augura "May the 4th Be With You" , per festeggiare lo Star Wars Day . Nel 2017 ha sicuramente un valore in più dato che pochi giorni fa si è svolta a Orlando la "Star Wars Convention", con il lancio ufficiale del trailer di "The last Jedi" e siamo a pochi giorni dal quarantesimo anniversario dell'uscita del primo film (il 25 maggio). Tante le celebrazioni previste nel mondo, a partire dagli Usa fino all'Italia.

"May the fourth" è un richiamo a "May the force (be with you)" che significa "che la forza sia con te". Negli Usa la ricorrenza viene festeggiata con iniziative che spaziano dagli speciali tv ai comic book. Il sito ufficiale StarWars.com dedica un'intera sezione ai cibi collegati alle storie dei film.



Iniziative e festeggiamenti sono previsti un po' in tutto il mondo. In Italia gli eventi più importanti saranno a Roma e Milano. Nella capitale, al Luneur Park, dal 4 al 7 maggio sono previste innumerevoli attività, dalla scuola per piccoli Padawan a battaglie tra stili di spada Jedi, il poligono di tiro Stormtrooper e le riproduzioni fedeli in scala di Jabba the Hutt e di una Speeder Bike imperiale. Nel capoluogo lombardo Milano invece si festeggia il 4 e 7 maggio, presso WOW Spazio Fumetto e l’adiacente Parco Oreste del Buono. Ci saranno una mostra di costumi e accessori ripresi da quelli dei film, oltre ad addestramenti con le spade laser con Maestri Jedi certificati e parate di Stormtrooper e Ribelli.