Star Wars, comparse reali: cameo dei principi William e Harry nell'ottavo episodio

"Ne ho abbastanza di questi segreti: William e Harry sono stati sul set e io sono stanco di nasconderlo", ha dichiarato Boyega.



Il duca di Cambridge e suo fratello minore erano stati a metà aprile 2016 ai Pinewood Studios di Buckinghamshire, dove venivano girate alcune scene dell'episodio. Già da allora erano iniziate a girare indiscrezioni secondo cui i principi stavano girando una scena come Stormtroopers. Ricoperti dall'armatura truppe d'assalto i principi britannici saranno comunque difficilmente riconoscibili anche agli spettatori più esperti.



Questa non una pratica inusuale per i film di Star Wars: coperti dalle maschere dei soldati imperiali o dei ribelli erano apparsi in precedenza Daniel Craig e Jessica Henwick. Un altro Stormtroopers de "Gli ultimi Jedi" dovrebbe essere anche Tom Hardy. Sempre Boyega durane l'intervista ha detto scherzosamente: "È venuto anche Tom Hardy. Ora l’ho detto. Sono stufo di nasconderlo! Ogni volta tutti me lo chiedono e non so come evitare di rispondere, quindi ora lo dico: erano sul set".