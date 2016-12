Star Wars, Chewbacca svela i retroscena de "Il Risveglio della Forza"

"Star Wars-Il Risveglio della Forza" ha polverizzato tutti i record del box office. L'epica avventura diretta da J.J. Abrams è disponibile in Italia dal 13 aprile in blu-ray e dvd. Tante sorprese per i fan della saga nei contenuti inediti. Tra questi, le magie cinematografiche che hanno dato vita alle creature, come la riproduzione certosina del costume di Chewbacca e il racconto della sua usura per i numerosi abbracci richiesti sul set.