Star Wars, a un anno dalla morte i fan ricordano Carrie Fisher

A un anno dalla morte dell'attrice Carrie Fisher , resta vivo nei fan di Star Wars il ricordo della principessa Leila e via social in tanti hanno condiviso il loro omaggio. La recente première di " Star Wars: The Last Jedi " (con l'ultima apparizione di Carrie sul grande schermo), è stata solo l'ultima delle occasioni per celebrare la Fisher, scomparsa il 27 dicembre 2016 qualche giorno dopo aver subito un infarto in aereo.

UN ANNO DI SUCCESSI - La morte commosse anche per quello che apparve un accanirsi del destino: solo due giorni dopo la morte dell'attrice perse infatti la vita anche sua madre Debbie Reynolds, l'indimenticabile protagonista di "Singing in the Rain". Grazie alla nomination postuma agli Emmy per la serie "Catastrophe", al documentario "Bright Lights" e al successo di vendite del suo libro di memorie 'The Princess Diarist' lo spirito di Fisher è rimasto vivo per tutto il 2017.



L'APPARIZIONE POSTUMA - Prima della scomparsa l'attrice aveva girato alcune scene di "Star Wars: The Last Jedi", l'ottavo episodio della saga galattica ideata da George Lucas. La promozione e il film sono quindi diventati un testamento dell'artista, tanto che nei titoli di coda del film si legge: "In affettuoso ricordo della nostra principessa Carrie Fisher". Dopo essere stata la principessa ribelle e l'unica donna con un peso nella trilogia originale, Fisher ha vestito nei nuovi film di "Star Wars" i panni del generale Leila Organa, che incarna la speranza della Resistenza e guida di tutta una serie di eroine che combattono contro il lato oscuro.



GEORGE LUCAS: "LA AMEREMO SEMPRE" - "Era brillante e ovviamente mancherà a tutti, ma sarà sempre la principessa che non si è mai tirata indietro... Ha sempre aiutato gli altri a uscire dal caos che avevano creato, la ameremo per sempre", ha ricordato George Lucas. "Sarebbe molto facile essere consumato dal dolore, lascia che ti dica che ora, quando vado a dormire, non c'è giorno in cui non ti penso", ha dichiarato invece il compagno di set Mark Hamill.