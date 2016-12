Star più sexy con qualche rotolino di ciccia

12:36 - Via i centimetri di ciccia col Photoshop? E se provassimo invece ad aggiungerli? Ci ha provato David Lopera Garcia, 20 anni, che ha scelto alcuni personaggi famosi e li ha “moltiplicati” mettendo pancioni, cosciotte, sederotti per farli sembrare oversize. Ecco allora Emma Watson, Jennifer Lawrence e Kim Kardashian in sovrappeso, come piacerebbe vederle ai fan.

Katy Perri e Mila Kunis sarebbero molto più sexy con qualche rotolino in più. Non è il pensiero di David, ma anche di molti follower che hanno chiesto al giovane di modificare i corpi delle loro beniamine per renderle più formose e morbide. "Conosco bene le forme delle donne in sovrappeso - spiega David Lopera García - Magari in questo caso ci sono delle sproporzioni, ma la mia intenzione è dimostrare che anche le donne grasse sono belle e ho provato a farlo con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo". Ecco allora una carrellata di celebrità più rotonde e anche più belle.