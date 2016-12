Stadio, grave malore per il batterista Giovanni Pezzoli

Il batterista e co-fondatore degli Stadio, Giovanni Pezzoli, è stato colpito da un grave malore mentre si trovava nella sua casa di Bologna. Lo comunica lo stesso gruppo, guidato da Gaetano Curreri, rassicurando tutti i fan però: "Il nostro Giovanni ora sta bene. E' nostra premura mandare a lui un enorme abbraccio e ringraziare tutti voi per l'enorme affetto". La band è in una pausa del tour: il prossimo concerto in programma è l'1 aprile a Catania.