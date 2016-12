Spritz For Five, il loro è un "Calypso" che non ha bisogno di strumenti

Il grande pubblico li ha conosciuti a "X Factor" ma il loro mondo va ben oltre quello di un talent televisivo. Gli Spritz For Five, gruppo vocale dal respiro internazionale, ora lanciano il loro Ep eponimo. "Calypso" è il singolo apripista, coinvolgente e orecchiabile e, ovviamente, realizzato solo voci, senza nemmeno uno strumento. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.