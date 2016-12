Springsteen si schiera con i gay: annullato concerto in North Carolina

"E' il momento per me e la mia band di mostrare solidarietà a chi combatte per la libertà": così Bruce Springsteen sulla sua pagina ufficiale motiva la scelta di cancellare un concerto previsto a Greensboro in North Carolina. A scatenare la reazione del "Boss" la legge, appena votata, che vieta a gay, bisessuali e transgender di accedere ai bagni pubblici. Una scelta di campo netta, che si schiera contro la discriminazione della comunità Lgbt.

"A mio avviso - si legge ancora nella nota ufficiale - si tratta di un tentativo, da parte di persone che non sopportano il progresso che il nostro Paese ha fatto nel riconoscere i diritti umani a tutti i nostri cittadini, per ribaltare quel progresso. In questo momento, ci sono molti gruppi, imprese ed individui in North Carolina che stanno lavorando per contrastare e superare questi sviluppi negativi". Poi conclude: "Scusandoci con i nostri fan di Greensboro, abbiamo deciso di cancellare il nostro concerto. Ci sono cose ben più importanti di uno spettacolo rock".