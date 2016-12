Springsteen al Circo Massimo: rock e dedica ai "fratelli francesi"

Un Gladiatore tra i Gladiatori: Bruce Springsteen a Roma non ha deluso le attese. Quattro ore di show al Circo Massimo strapieno di fan: 60mila persone sono accorse ad assistere ai successi del Boss, per la prima volta nell'arena romana . Imponenti misure di sicurezza e una dedica speciale a metà concerto ai “fratelli francesi” a cui ha espresso vicinanza.

Alle 20.20 di sabato sera Springsteen è salito sul palco sulle note di C'era una volta l'America di Ennio Morricone e il Circo Massimo è letteralmente impazzito. "Vi amo, grazie", ha replicato il cantautore a stelle e strisce con origini italiane in italiano quasi perfetto. Ed ecco l'omaggio di Springsteen alla capitale: "Bello essere nella città più bella del mondo. Roma daje" e dedica New York City Serenade, brano che finora non aveva ancora suonato nel River tour.



La scaletta viene modellata in base ai cartelloni, agli striscioni, alle grida del pubblico. I fan si divertono e il rocker 66enne ancora di più. Sul palco con lui per la sua prima volta al Circo Massimo salvono anche un ragazzino di 13 anni che voleva suonare la batteria perché la sta studiando, una ragazza che chiedeva di ballare ed ha avuto l'onore di un liscio e quella che ha coronato il sogno di suonare la chitarra con il suo mito.



Tra i vip in platea Tim Robbins, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Kasia Smutniak, Flavio Insinna, Rocco Papaleo, Alessandro Baricco, Alessandro Mannarino.