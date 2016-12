23 aprile 2015 Spider-Man, arriva il nuovo cartoon sul supereroe La pellicola uscirà nel 2018, un anno dopo il quinto live-action movie per il quale la casa di produzione sta cercando il nuovo Peter Parker Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - Spider-Man torna alle origini, grazie ai registi di "The LEGO Movie" e "Piovono Polpette". La Sony Pictures ha annunciato che produrrà un film d'animazione dedicato al supereroe Marvel, che sarà scritto e prodotto da Phil Lord e Chris Miller. La pellicola arriverà nelle sale il 20 luglio 2018, un anno dopo il nuovo live-action di Spider-Man, per il quale la Sony ha ristretto la rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di Peter Parker.

Secondo indiscrezioni, la casa di produzione avrebbe ridotto le alternative a cinque nomi, tutti giovanissimi. Si tratta di Nat Wolff, apparso in Colpa delle stelle, Timothee Chalamet (Interstellar), Tom Holland (In the heart of the sea), Liam James (Aliens vs. Predator 2) e Asa Butterfield, già protagonista de Il bambino con il pigiama a righe, Hugo Cabret e Ender’s Game . Nessuno degli attori ha sostenuto il provino, ma la Sony vorrebbe chiudere la selezione entro giugno. Il film, co-prodotto con i Marvel Studios, arriverà al cinema il 28 luglio 2017, ma l’arrampicamuri sarà sul grande schermo già l'anno prossimo, quando apparirà in Captain America: Civil War.



Il nuovo progetto sarà parallelo a quello già esistente. La Sony dunque raddoppia, affiancando un Uomo Ragno animato a quello in carne e ossa che ha fruttato miliardi di dollari. Spider-Man è infatti il franchise più redditizio di sempre per la casa di produzione, che dalle pellicole a lui dedicate (cinque dal 2002 al 2014) ha incassato oltre 4 miliardi di dollari nel mondo.



La scelta di affidare a Lord e Miller il nuovo progetto rappresenta una garanzia per la Sony, visto che i due autori con i loro film più famosi hanno incassato complessivamente più di un miliardo di dollari. La coppia sta anche lavorando al sequel di The LEGO Movie, in uscita nel 2018.



Tra i produttori del film ci saranno non solo Lord e Miller, ma anche figure storicamente legate alle pellicole di Spider-Man, dalla mente della Marvel, Avi Arad, a Amy Pascal, che per la Sony ha supervisionato i progetti legati all'Uomo Ragno dal 2002 in poi.