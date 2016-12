Spice Girls: reunion in Marocco, ma al posto di Mel B c'è... Eva Longoria

Le Spice Girls di nuovo insieme, ma senza Mel B e con un nuovo membro. E' accaduto sabato 2 maggio a Marrakech, in Marocco dove Victoria Adams, Geri Halliwell, Mel C e Emma Bunton si sono ritrovate in occasione della festa per i 40 anni del consorte di Posh, David Beckham. Alle quattro storiche ragazze della band si è aggiunta Eva Longoria, che, commentando le foto del party condivise sul web, ha scherzato: "Sono la nuova Spice, la Spice Latina".