Spice Girls, Mel B svela: "I soprannomi? Colpa di un giornalista pigro"

Le "Spice Girls" sono diventate famose soprattutto grazie ai loro nomi d'arte, che le identificavano immediatamente. Ma chi ha inventato i soprannomi Posh (Victoria Beckham), Ginger (Geri Halliwell), Sporty (Melanie C), Scary (Melanie B) e Baby (Emma Bunton)? Dopo vent'anni è Mel B a svelare la verità: "E' stato un giornalista pigro (Peter Loraine, redattore del magazine Top of the Pops ndr.) che non riusciva a ricordare come ci chiamassimo".