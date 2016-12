Spice Girls, Geri Halliwell in dolce attesa

Bebè in arrivo per Geri Halliwell, che ha ufficializzato via Instagram la sua gravidanza pubblicando il bozzetto di una donna incinta accompagnato dalla scritta "Dio benedica Madre Natura #mamaspice". Per l'ex Spice Girls si tratta del secondo figlio dopo Bluebell Madonna, nata nel 2006, mentre è il primo con il marito Christian Horner.