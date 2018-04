Spice Girls, eroine con superpoteri: la reunion in un cartoon?

Le Spice Girls stanno per tornare. Non sui palchi, ma sul grande schermo. Secondo Variety, le cantanti avrebbero sottoposto l'idea di un film d'animazione, prestando la voce alle versioni cartoon di Sporty Spice , Baby Spice , Scary Spice , Ginger Spice e Posh Spice . Il tema centrale sarà il "girl power" , che da sempre accompagna la carriera della band: ogni personaggio avrà un superpotere ispirato alla personalità di una artista.

Secondo una fonte vicina alle cinque: "Le Spice Girls pensano in grande, a un franchise su scala mondiale. Sono il gruppo femminile di maggior successo del pianeta, proprio quello di cui hanno bisogno la Marvel o la Disney".



Il gruppo è nato nel 1994 ed è formato da Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) e Geri Halliwell (Ginger Spice).



Poche settimane fa si era diffusa la notizia della reunion, ma Victoria Beckham aveva negato ogni possibilità affermando che "le ragazze non andranno in tour, abbiamo solo lanciato in giro delle idee".