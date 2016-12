Spice Girls, Emma Bunton conferma: "La reunion? E' in discussione"

"Si tratta solo di organizzare tutto insieme, il che al momento è difficile. Noi tutte abbiamo dei bambini e carriere individuali, ma ci piacerebbe fare qualcosa", ha dichiarato Emma Bunton.



"Sarebbe un peccato se questa ricorrenza passasse senza essere celebrata, vogliamo veramente farlo, ma non sappiamo ancora in che modo", ha detto l'ex Baby Spice, che non ha né smentito, né confermato le indiscrezioni di stampa per le quali in caso di reunion, Victoria Beckham non avrebbe partecipato a causa dei numerosi impegni di lavoro, pur approvando il progetto.



"Ho parlato con Victoria proprio l'altro giorno. – ha detto la Bunton – La gente pensa che quando ci sentiamo non facciamo altro che parlare di questo, ma non è così". "E' chiaro che se fossimo in quattro non sarebbe la stessa cosa", ha poi ammesso la cantante, oggi affermata dj alla radio Heart Fm.



La stampa britannica aveva lanciato l'ipotesi di una reunion delle Spice Girls lo scorso agosto. I tabloid parlarono di trattative in corso tra Geri Halliwell (che oggi si fa chiamare Geri Horner, dopo il matrimonio con il team principal della Red Bull di F1, Chris Horner), Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Beckham ed Emma Bunton, per un tour mondiale celebrativo dei 20 anni di carriera della girl band e annunciaoano anche il "no" dell'ex Posh Spice, troppo impegnata con la sua nuova carriera di designer di moda.