Spice Girls: è reunion ma senza Mel C e spunta la sesta componente

Reunion impossibile per le Spice Girls . Dopo il rifiuto di Victoria Beckham, ora anche Mel C non parteciperà alla rimpatriata , anche se non per sua volontà. Le altre tre componenti Emma Bunton, Mel B. e Geri Halliwell l'hanno infatti estromessa dal gruppo, ma lei ha messo di mezzo gli avvocati. E intanto è spuntata un'altra componente, Melanie Coloma , che fu cacciata qualche settimana dopo la formazione della girlband perchè 'troppo brava'.

Baby, Ginger e Scary stanno organizzando la reunion, che si dovrebbe concretizzare con un grande concerto nel luglio 2017. All'appuntamento, però, non è stata invitata la quarta componente. "Mel ha detto alle altre ragazze che sta consultando un legale, per sapere se la reunion si possa fare senza di lei" ha rivelato una fonte al Sun "Crede di aver portato credibilità al gruppo, a livello musicale, e che non ci sarebbero state le Spice Girls senza di lei. Le altre componenti sono in contatti regolari con lei, sia attraverso messaggi che chiamate".



Intanto è spuntata una 'sesta' Spice Girls, Melanie Coloma, che 22 anni fa superò i provini per entrare nella band salvo poi essere messa alla porta per far entrare Victoria Adams (oggi Beckham). Il gruppo all'epoca si chiamava Touch e la povera Mel dopo essere stata presa venne sostituita perché la sua voce era 'troppo buona' rispetto a quella delle altre componenti. Il talento costò caro all'aspirante Spice, che oggi lavora nella sanità pubblica e si diletta con il microfono soltanto ai matrimoni, con il suo complesso The Decanters.