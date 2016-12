Spice Girl, Mel B è l'unica che non è stata a letto con Robbie Williams

Robbie Williams e le Spice Girls non hanno condiviso solamente la gloria musicale degli anni 90. L'ex Take That , scherzando aveva affermato: "Ho fatto sesso con quattro delle cinque Spice Girls", poi ritrattando e ammettendo che la situazione gli era sfuggita di mano. Secondo quanto riportato da TMZ, Mel B avrebbe rivelato che lei è quella del gruppo a non aver avuto rapporti con il cantante, e lo stesso Williams si è scusato per le sue dichiarazioni.

Robbie Williams ha poi chiesto pubblicamente scusa alle Spice Girls, dopo aver dichiarato di essere stato a letto con tutte le ragazze della band: "Voglio chiedere scusa sia a loro che alle loro famiglie, ai loro fidanzati e mariti. Immagino che alcuni di loro non abbiano gradito".



Il cantante britannico ha incontrato Mel B, durante un’apparizione a X-Factor Australia di cui la "Scary Spice" è giudice. Mel ha dichiarato: "Mi ha chiesto pubblicamente scusa per quello che ha detto. Sembra avesse affermato di essere stato con tutte e cinque le Spice Girls. Vorrebbe forse! Ma con me non è mai successo nulla. Siamo amici, è stato con alcune mie amiche. Io non sono una che si concede facilmente".



Recentemente, la moglie di Robbie, Ayda Field, è sembrata invece confermare le dichiarazioni piccanti, lasciando intendere come il marito fosse stato a letto con Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel C.