Venezia 75, sul red carpet ci sono Jo Squillo e le sue donne libere

"Costrizione, solitudine, mancanza di autostima, possessione, relazione tossica": così testimoniano Pinky, la donna indiana bruciata dal marito a Brescia, Antonella, mamma di Federico, ucciso dal padre per sfregiarle per sempre l'anima, Sabrina, sopravvissuta a un tentato femminicidio e tante altre ancora.



Ecco perché a sfilare sul red carpet alla cerimonia di apertura della 75° Mostra del Cinema di Venezia, sono state chiamate quattro donne impegnate, per dare più forza a questa iniziativa: Gessica Notaro, 28 anni, una vita dedicata agli animali, al canto, al ballo, alle sfilate Nel 2007 vince il titolo di Miss Romagna. Il 10 gennaio 2017 il suo ex fidanzato l'ha aspettata sotto casa e le ha gettato addosso dell'acido. Giusy Versace, atleta paraolimpica, scrittrice e conduttrice televisiva, è stata eletta nelle ultime elezioni alla Camera dei Deputati. Francesca Carollo, autrice di un libro sul femminicidio dal titolo "Le Amiche che non ho più", giornalista Mediaset e volto di punta del programma di Rete 4 "Quarto Grado". Jo Squillo, cantante-conduttrice, impegnata da sempre a difesa delle donne già produttrice di un documentario dal titolo "Wall of Dolls" presentato alla Festa del Cinema di Roma 2016 e al Los Angeles International Culture Film Festival 2017.