Venezia 75, sfilata di star in Laguna con Lady Gaga, Emma Stone e Natalie Portman

La più attesa è sicuramente Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga, il cui seguito di fan lascia presagire deliri davanti al Palazzo del cinema il 31 agosto quando in prima mondiale passerà "A star is born" diretto e interpretato da Bradley Cooper con la pop star protagonista.



Rivedremo la coppia di La La Land, ma separata in due titoli diversi del concorso: Ryan Gosling sempre diretto da Damien Chazelle, per il film d'apertura il 29 agosto "First Man" ed Emma Stone, attesa il 30 per "The favorite" di Yorgos Lanthimos.



Saranno al Lido il 30 agosto Jeff Goldblum, già in odore di Oscar, con "The mountain" e Paz Vega che arriva per ricevere il premio "Filming in Italy". Tris d'assi il 31 agosto, con James Franco, Liam Neeson e Tom Waits che si immergono nell'universo western rivisto dai Coen in "The ballad of Buster Scruggs". Si passa al binomio da brivido con Dakota Johnson e Tilda Swinton a Venezia per l'atteso "Suspiria" di Luca Guadagnino, il 1 settembre.



Tra le star a stelle e strisce, William Dafoe il 3 settembre per "At eternity's gate" di Julian Schnabel, Vince Vaughn per la crime story "Dragged across concrete" di S. Craig Zahler il 3 settembre. Il giorno seguente arriva Natalie Portman per "Vox Lux" di Brady Corbet. Numeroso il plotone di stelle d'oltralpe, con, fra gli altri, Guillaume Canet per "Doubles Vies" di Olivier Assayas il 31 agosto; Louis Garrel nel corale "Un peuple et son roi" di Pierre Schoeller il 7 settembre; Berenice Bejo in "La quietud" di Pablo Trapero il 2 settembre.



Ricchissima la pattuglia italiana, con, tra gli altri Alessandro Borghi e Jasmine Trinca per "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini (29 agosto); per il premio Kineo arrivano anche Paola Cortellesi e Carlo Verdone; Valeria Bruni Tedeschi per "I villeggianti" (5 settembre); Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann per "Una storia senza nome di Roberto Andò (7 settembre).