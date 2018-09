Venezia 75, il toto-Leone punta su Cuaron, Audiard e Lanthimos

Ma quali sono stati film che possono aver conquistato maggiormente la giuria capitanata da Guillermo del Toro? In cima ai pronostici c'è "Roma", il nuovo film del messicano Alfonso Cuarón, il regista di "Gravity" alle prese con la una storia intima e personale. C'è chi dice che il favorito, in un gioco di assonanze, sarebbe invece... "La favorita". La pellicola del controverso Yorgos Lanthimos sembra aver messo d'accordo tutti. Se non dovesse arrivare il Leone d'oro, magari potrebbe arrivare la Coppa Volpi per una delle protagoniste, Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz. Tra le attrici, da non sottovalutare Natalie Portman, anche se "Vox Lux" non ha ricevuto una grande accoglienza.



Ancora sul fronte dei titoli che potrebbero aggiudicarsi i maggiori premi, due registi sembrano avere qualche chance: Jacques Audiard con l'originale "The Sisters Brothers" e Olivier Assayas con "Double Vies".



Tra gli attori, i nomi più forti per la Coppa Volpi sembrano essere Willem Dafoe, che interpreta Vincent Van Gogh in "At Eternity's Gate" e John C. Reilly per "The Sisters Brothers".



Per la pattuglia italiana qualche speranza rimane con "Capri-Revolution" di Mario Martone, mentre "Suspiria" di Luca Guadagnino non ha quotazioni molto alte.