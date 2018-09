Il Leone d'oro della 75.ma Mostra del cinema di Venezia va a "Roma" di Alfonso Cuaron, favoritissimo alla vigilia. Leone d'argento per la miglior regia a Jacques Audiard per "Sister Brothers" mentre Gran Premio della giuria va a " The Favourite " di Yorgos Lanthimos. Coppa Volpi per il miglior attore a Willem Defoe e per la migliore attrice a Olivia Colman. Ai fratelli Coen il premio per la miglior sceneggiatura. Nessun premio per l'Italia.

Venezia 75: le immagini dei premiati del concorso ufficiale Soudade Kaadan, "Opera prima Luigi De Laurentiis" per "The Day I Lost My Shadow" LaPresse 1 di 28 LaPresse 2 di 28 Baykali Ganambaar, premio Marcello Mastroianni per attore emergente LaPresse 3 di 28 LaPresse 4 di 28 LaPresse 5 di 28 "The Nightingale", diretto da Jennifer Kent, Premio speciale della giuria LaPresse 6 di 28 LaPresse 7 di 28 LaPresse 8 di 28 LaPresse 9 di 28 Willem Dafoe, Coppa Volpi come miglior attore per "Eternity's Gate" LaPresse 10 di 28 LaPresse 11 di 28 LaPresse 12 di 28 LaPresse 13 di 28 Olivia Colman, Coppa Volpi come miglior attrice in "The Favourite" LaPresse 14 di 28 LaPresse 15 di 28 LaPresse 16 di 28 LaPresse 17 di 28 LaPresse 18 di 28 Leone d'argento Gran Premio della giuria, "The Favourite" di Yorgos Lanthimos LaPresse 19 di 28 LaPresse 20 di 28 Alfonso Cuaron, Leone d'oro per "Roma" LaPresse 21 di 28 LaPresse 22 di 28 LaPresse 23 di 28 LaPresse 24 di 28 LaPresse 25 di 28 LaPresse 26 di 28 LaPresse 27 di 28 LaPresse 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un'edizione da ricordare, questa della Mostra che vede per la prima volta trionfare un film prodotto da Netflix (con polemiche annesse). Un'edizione che però si conclude amaramente per il nostro cinema. Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro - "Capri Revolution" di Martone, "Che fare quando il mondo è in fiamme?" di Minervini, "Suspiria" di Guadagnino - e un palmares in bianco. Questo il triste tabellino al termine della cerimonia di chiusura che si è aperta con i premi della giuria "Venezia classici". Il primo assegnato ovvero quello per il "Miglior documentario" è andato a "The Great Buster: A Celebration" di Peter Bogdanovich. Quello per il "Miglior restauro" a "La notte di San Lorenzo", di Paolo e Vittorio Taviani.



La giuria "Virtual Reality Venezia 75" ha assegnato tre premi tramite la presidente Susanne Bier. Quello per la miglior storia raccontata con la realtà virtuale a "L'île des morts" di Benjamin Nuel. L'opera che ha sfruttato al meglio le potenzialità della realtà virtuale è stata invece "Buddy Vr" di Chuck Chae. Infine il premio per la miglior virtual reality è stato assegnato a "Spheres" di Eliza McNitt.



Si è parlato quindi di esordi e futuro con il premio "Opera prima Luigi De Laurentiis". La Giuria Leone del Futuro, presieduta da Ramin Bahrani (e composta da Kaouter Ben Hania, Carolina Crescentini, Kanako Hayashi e Gaston Solnicki) ha assegnato al vincitore due assegni, da 50mila dollari l'uno, per regia e produzione dell'opera. E a portarsi a casa l'importante riconoscimento è stato "Yom Adaataou Zouli" ("The Day I Lost My Shadow") della regista siriana Soudade Kaadan.



Si è passati quindi ai premi assegnati dalla giuria Orizzonti. Quello per il miglior cortometraggio è andato a "Kado" di Aditya Ahmad. Pema Tseden invece ha ricevuto il leone per la miglior sceneggiatura per quella del film "Jinpa". Il premio per la miglior interpretazione maschile è stato assegnato a Kais Nashif per "Tel Aviv On Fire". La migliore interpretazione femminile per la giuria è stata quella di Natalya Kudryashova per "The Man Who Surprised Everyone". Il premio speciale della giuria è andato ad "Anons", film di Mahmut Fazil Coscun mentre la miglior regia è stata giudicata quella di Emir Baigazin per "Oezon". Infine è stato assegnato il premio per il miglior film, che è "Kraben Rahu" di Phuttiphong Aaronpheng.



Infine è arrivato il momento dei premi del concorso ufficiale, per i quali è salita sul palco la giuria presieduta da Guillermo Del Toro. Il primo premio è stato quello dedicato a Marcello Mastroianni assegnato a un emergente. Naomi Watts lo ha consegna a Baykali Ganambaar per "The Nightingale". E sempre "The Nightingale", diretto da Jennifer Kent, si è portato a casa il premio speciale della giuria.

Leone per la Miglior sceneggiatura a Joel & Ethan Coen, per "The Balld Of Buster Scruggs".



Christoph Waltz ha premiato con la Coppa Volpi Willem Defoe come migliore attore per "At Eternity's Gate". Olivia Colman, per "The Favourite", si è portata a casa invece la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. Leone d'argento per la miglior regia a Jacques Audiard per "Sister Brothers". Il Leone d'argento Gran Premio della giuria è andato a "The Favourite" di Yorgos Lanthimos. E infine il Leone d'oro, consegnato direttamente dal presidente della Biennale, Paolo Baratta. Il miglior film di Venezia 75 è "Roma" di Alfonso Cuaron.