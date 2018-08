Venezia 75, è il giorno di Alfonso Cuaron ed Emma Stone

Nel secondo giorno della 75esima Mostra del Cinema di Venezia arriva uno dei grandi favoriti di quest'anno, Alfonso Cuaron , che torna al Lido a 5 anni da "Gravity", che poi trionfò agli Oscar. Il nuovo film "Roma" è un racconto in bianco e nero del quartiere di Città del Messico dov'è cresciuto. Protagonista in Laguna anche Emma Stone , interprete del film in Concorso di "The favourite" , storia in costume firmata da Yorgos Lanthimos .

Cuaron è in concorso a Venezia 75 con un film autobiografico che racconta un anno turbolento nella vita di una famiglia borghese che vive nella capitale messicana degli anni Settanta. Ispirato dalle donne della sua infanzia, offre una raffinata ode al matriarcato che ha plasmato il suo mondo.



Corre per il Leone d’oro anche "The mountain" di Rick Alverson con Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Denis Lavant, Udo Kier. La pellicola ripercorre le vicende del Dottor Walter Freeman, famoso per aver promosso negli Usa l’intervento di lobotomia.



Chiude il terzetto di questa seconda giornata "The favourite", del regista Yorgos Lanthimos (premio della giuria a Cannes 2015 per "The lobster"). Ambientato nell'Inghilterra di inizio '700 in guerra con la Francia, due cugine sfruttano la situazione politica per diventare la favorita della Regina Anna. Nel cast Emma Stone, che torna a Venezia dopo il successo di "La la land", Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn.



Fuori concorso ci sarà il film "Isis tomorrow. The lost souls of Mosul" dei registi Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi e l'argentino "Mi obra maestra" di Gastón Duprat.