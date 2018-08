Venezia 75, partenza con applausi per Borghi-Cucchi

Ha preso il via la 75esima Mostra del Cinema di Venezia con un lungo applauso in conferenza stampa e al termine della proiezione del film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini. Il film, apertura del concorso di Orizzonti, ripercorre gli ultimi 7 giorni di vita di Stefano Cucchi morto il 22 ottobre durante la custodia cautelare. Consensi per il protagonista Alessandro Borghi, al regista e al cast con Jasmine Trinca nel ruolo della sorella Ilaria e Max Tortora. Cremonini ha spiegato come la sceneggiatura e il film siano frutto di un lungo e profondo lavoro. "Abbiamo studiato diecimila pagine di verbali. Lo abbiamo fatto con grande umiltà e senso francescano cercando di capire senza pregiudizi. Abbiamo cercato di capire - ha aggiunto - lo stato d'animo di una persona leggendolo da un verbale o ascoltando una fredda testimonianza, far diventare le carta carne come la prova di pestaggio di Stefano Cucchi che è avvenuto sul suo corpo. Molto studio e confronto di diverse opinioni. Speriamo che questa storia arrivi ovunque". Il film uscirà il 15 settembre nelle sale.