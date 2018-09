Venezia 75, Emma Stone illumina il red carpet de "La favorita"

Un sorriso accennato, un abito fatto di trasparenze, ampia scollatura e inserti argentati: la grazia e la bellezza di Emma Stone hanno incantato il red carpet di Venezia dove l'attrice è in concorso col film del regista greco Yorgos Lanthimos "La favorita", spietato ritratto delle rivalità fra cortigiane all'epoca delle regina britannica Anna Stuart. Per qualcuno la Stone potrebbe essere tra le candidate più accreditate per la Coppa Volpi come migliore attrice.