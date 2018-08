Venezia 75, ecco First Man : Ryan Gosling nella tuta dell astronauta Neil Armstrong

Venezia porta bene a Damien Chazelle. Qui due anni fa aveva brillato con "La La Land", prima tappa di un successo internazionale del film. Il suo "First Man" apre la Mostra del Cinema, indagando la storia di Neil Armstrong a partire dalla vicenda umana, "un tributo" all'uomo che per primo camminò sulla Luna nel luglio 1969. Accanto al regista torna protagonista Ryan Gosling con Claire Foy che recita il ruolo della moglie Jan, e Corey Stoll che interpreta Buzz Aldrin. Le due proiezioni riservate hanno avuto al termine brevi applausi, confermati alla conferenza stampa ufficiale con il cast al gran completo. "Ho potuto conoscere l'ex moglie di Neil, amici e parenti e lo straordinario libro di Hansen che mi ha aiutato moltissimo. Queste sono state le principali risorse per me, per approfondire il suo personaggio. Neil è una persona umile e introspettiva" ha detto Gosling. "L'astronauta - ha spiegato ancora Gosling - è una persona che entra in un aereo e lo spinge fino a un punto di rottura, questo per fare passi avanti nell'aeronautica e nella tecnologia. Ho voluto raccontare questo aspetto".