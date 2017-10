Venezia 74, Ethan Hawke e Amanda Seyfried protagonisti di "First Reformed"

Uno dei film fino ad ora più apprezzati di Venezia 74 è stato "First Reformed" di Paul Schrader con protagonista Ethan Hawke , presentato in Concorso . L'attore ha raccontato in conferenza com'è stato entrare nei panni di un ex cappellano militare che non riesce a superare la morte del figlio: "Sono stato circondato dalla religione tutta la vita, il film è stato una grande occasione".

L'attore ha raccontato alcuni episodi della sua infanzia: "Mia nonna mi diceva sempre che sarei diventato un prete e così sono cresciuto con la paura che la famosa chiamata sarebbe arrivata da un momento all'altro, ma per fortuna così non è stato. Quindi interpretare questo personaggio non è stato difficile per me, dato che sono cresciuto a stretto contatto con la religione. Poi le funzioni religiose sono una sorta di spettacolo e quindi ho potuto mettere molto di me".



Nel cast anche Amanda Seyfried, che veste i panni di una donna molto religiosa il cui marito, ambientalista radicale, si suicida. L'attrice ha raccontato: "Quando ho letto la sceneggiatura mi sono sentita intimidita e spaventata, ma anche stimolata ad esplorare la mia interiorità. Mi piace sentirmi connessa con la sensazione di lotta interiore che però non rinuncia alla speranza. È stato bello far parte di una creazione così umana, anche perché credo che la cosa più bella di quando si guarda un film sia sentirsi coinvolti".



Il film propone i temi dell'ecologia (proprio come "Downsizing" di Payne) e che vede un grande ritorno sul grande schermo dell'autore 71enne Paul Schrader, già sceneggiatore di "Taxi driver" e "Toro scatenato". Interpellato sulla questione delle tematiche ambientali affrontate nel film, ammette: "Non credo che l'umanità potrà sopravvivere a questo secolo, ormai abbiamo esaurito la nostra permanenza sul pianeta nonostante i secoli di esperimenti. Io ho vissuto in un periodo magico come quello del baby boom, in cui non ci sono state guerre, ma poi tutto è cambiato e ormai abbiamo guastato il pianeta, anche per i nostri figli".