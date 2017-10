9 settembre 2017 16:14 Venezia 74, è partito il toto-Leone: in corsa McDonagh e Del Toro Sabato 9 settembre la premiazione, alta la qualità dei film in gara e tanti quelli che potrebbero guadagnare gli ambiti Leoni dʼoro. Già assegnati i premi collaterali

Conto alla rovescia per la serata finale alla Mostra del Cinema di Venezia. Terminate le proiezioni degli ultimi film in concorso "Hannah" di Andrea Pallaoro e "Jusqu'a la Garde" di Xavier Legrand, che potrebbero dare del filo da torcere alla giuria, è scoppiato il Toto-Leone. In zona premi le pellicole con più chances di aggiudicarsi l'ambita statuetta sono 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' di Martin McDonagh e 'The shape of water' di Guillermo Del Toro. Ma tra i gli altri possibili candidati ci sono anche 'Mektoub, My Love: Canto uno' di Abdellatif Kechiche, 'The Leisure Seeker' di Paolo Virzì e 'Lean on Pete' di Andrew Haigh.

L'alta qualità della maggior parte dei film, la giuria guidata da Annette Bening, da sempre attenta ai temi sociali e delle donne e la regola che vuole che nessun film possa aggiudicarsi più di un premio principale rendono tuttavia davvero difficile fare previsioni certe. Tra gli altri possibili candidati ai premi maggiori l'israeliano Foxtrot; il documentario Human Flow; The Insult, Suburbicon e First Reformed. Mentre per gli italiani potrebbe essere in corsa, per ora, il solo Ella & Jehn di Paolo Virzi con più possibilità nella categoria attori (su tutti Donald Sutherland).



Thre Billboards, amato da critica e pubblico, capolavoro a firma di Martin McDonagh, sembra essere il più favorito. Questa dark comedy da Oscar corre per i premi maggiori compresa la Coppa Volpi alla straordinaria e intemperante, anche nella vita, Frances McDormand che nel film noleggia tre cartelloni pubblicitari per attaccare la polizia e il 'fermo indagini' sulla morte della figlia. Da qui tutta una serie di infiniti sviluppi dei personaggi per raccontare la provincia degli States tra razzismo e omofobia.



Straordinario anche The shape of water, favola-musical di Guillermo Del Toro divisa tra mistero, fumetto noir e sentimenti che guarda al Palmares veneziano come agli Oscar. Per la Coppa Volpi potrebbe essere in corsa la sua protagonista muta interpretata da Sally Hawkins, l'unica capace nel 1963 di comunicare con un misterioso uomo pesce rinchiuso in un laboratorio di massima sicurezza Usa.



Foxtrot dell'israeliano Samuel Maoz, già Leone d'Oro nel 2008 con Lebanon, pur essendo un film a più strati, è stato amato da critici e pubblico. Di scena coincidenza, destino e lutto. In una famiglia arriva la notizia della morte del figlio in guerra. E il dolore e la speranza entrano come un vento in questa famiglia.



Human Flow di Ai Weiwei, a firma del noto artista e dissidente cinese, è un documentario, che al Lido ha diviso, che racconta però il tema del momento, ovvero il fenomeno dei rifugiati in oltre venti paesi del mondo. Un argomento forte che potrebbe pesare molto sul giudizio della giuria. In The Insult di Ziad Doueiri, dopo una banale lite durante il restauro di un palazzo tra un libanese di fede cristiana e un palestinese, inizia un lungo processo che metterà a confronto i problemi, mai davvero risolti, tra palestinesi e libanesi cristiani.

Anche in Suburbicon di George Clooney, commedia-thriller scritta dai Coen, problemi mai risolti, ma questa volta americani. Siamo 1959, nel confortevole quartiere di Suburbicon, qui arriva una famiglia di colore, i Meyers, e tutta la comunità va in subbuglio. E si alzano persino i muri. Film di grande impatto e dal sapore mistico, un genere che ha attraversato tutta questa edizione di Venezia, quello di Paul Schrader:

First reformed. Un lavoro che ci porta dentro il senso di colpa. L'ex cappellano militare Toller (un Ethan Hawke da Coppa Volpi) è torturato dalla perdita del figlio che ha incoraggiato ad arruolarsi. Ma la sua fede va ancora più in crisi quando conosce un ambientalista radicale.

