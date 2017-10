Venezia 74, dopo la notte di Jennifer Lawrence è il giorno dei Manetti Bros e di Cruz-Bardem

Dopo i buuu della stampa del pomeriggio, il cast del film di Aronosfky si è goduto il bagno di folla serale. La Lawrence è stata la protagonista: si è fermata a lungo, circa 20 minuti, a fare selfie e firmare autografi. Nessuna concessione al gossip: lungo il percorso fino alla Sala Grande e posando per i fotografi lei e Aronofsky (suo compagno nella vita) hanno preferito restare a distanza.



RISATE E APPLAUSI PER I MANETTI BROS - Risate e applausi alla prima proiezione stampa di Ammore e Malavita dei fratelli Manetti, in concorso a Venezia 74. Il musical, ambientato nella Napoli della faida di camorra con Carlo Buccirosso boss e Giampaolo Morelli sicario alla 007, ha divertito gli spettatori che hanno applaudito anche durante la proiezione.



I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA

"Sweet Country" dell'australiano Warwick Thornton (Venezia 74) con Sam Neill, Bryan Brown, Hamilton Morris, Thomas M. Wright (Sala Grande alle 16.45). Ispirato a fatti realmente accaduti, Sweet Country è un western in costume ambientato nel 1929, nell'entroterra del Territorio del Nord australiano. Quando Sam, guardiano di bestiame aborigeno, uccide il proprietario terriero bianco Harry March per autodifesa, e' costretto a scappare insieme alla moglie Lizzie.



"Ammore e malavita" dei Manetti Bros (Venezia 74) con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso (Sala Grande alle 19.30). Napoli. Ciro è un temuto killer. Con Rosario è una delle due "tigri" al servizio di don Vincenzo, "'o re d'o pesce", e della sua astuta moglie, donna Maria. Fatima è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza distanti ma destinati a incontrarsi.



"Loving Pablo" di Fernando Leon De Aranoa (Fuori concorso) con Javier Bardem, Pene'lope Cruz, Peter Sarsgaard (Sala Grande alle 22.15). Loving Pablo racconta l'ascesa e la caduta del più temuto signore della droga al mondo, Pablo Escobar, e la sua instabile storia d'amore con la più famosa giornalista della Colombia, Virginia Vallejo, durante il regno del terrore che dilaniò il paese.



"Wormwood 1&2" di Errol Morris (Fuori concorso) con Peter Sarsgaard, Christian Camargo, Scott Shepherd (Sala Giardino alle 21). Questa serie in sei parti è la storia famigliare di un uomo che per sessant'anni tenta di chiarire le circostanze della misteriosa morte del padre, in una ricerca che lo porta faccia a faccia con alcuni dei più oscuri segreti degli Stati Uniti.



"Happy Winter" di Giovanni Totaro (Fuori concorso - Sala Grande alle 14.30). Sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, nei riti quotidiani va in scena la fiera della vanità estiva, continuando a fare finta che la crisi economica non esista.



"The Rape of Recy Taylor" di Nancy Buirsky (Orizzonti) con Robert Corbitt, Alma Daniels, Crystal Feimster (Sala Darsena alle 14). Recy Taylor, una giovane madre di colore che vive e lavora in Alabama come mezzadra, nel 1944 è vittima di uno stupro da parte di una gang di sei ragazzi bianchi. Recy ebbe il coraggio di identificare i suoi stupratori e l'Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore inviò Rosa Parks, il proprio ispettore capo in materia di stupri, a indagare.



"Il risoluto" di Giovanni Donfrancesco (Giornate degli Autori - Sala Perla 2 alle 22). L'anziano Piero, che da oltre 70 anni vive in Vermont, racconta per la prima volta il suo passato di soldato-bambino cresciuto nei ranghi della milizia fascista Xa Mas.