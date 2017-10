Venezia 74, Isabeli Fontana come una sirena sexy seduce il Lido

Non c'è Festival del Cinema di Venezia senza una diva sexy e desnuda che si bagna nelle acque del Lido. E anche questa edizione numero 74 ha avuto la sua. La seducente Isabeli Fontana, classe 1983, top model brasiliana, ma di origini italiane si è "tuffata" tra le onde vestita con uno svolazzante e floreale abito trasparente e ha letteralmente mandato in tilt i fotografi. Bellissima e ammiccante la modella, Angelo di Victoria's Secret ha assunto per qualche ora il ruolo di "madrina" sensuale della kermesse cinematografica offrendo un siparietto bollente, che non poteva mancare.