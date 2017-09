Da Susan Sarandon a Jane Fonda: a Venezia grandi stelle nel "Salotto del cinema"

Venezia 74 non è solo cinema ma anche glamour. In queste giornate il San Clemente Palace Kempinski è diventata la location ideale per le serate più esclusive all’insegna del glamour internazionale. Non i soliti after party, ma qualcosa di non convenzionale che nasce con l’agenzia Un-Tag e l’esperienza pluriennale nel settore degli eventi di Simona Veronesi e Valentina Riva. Un vero e proprio salotto intellettuale, riletto in una delle versioni più moderne e contemporanee, per presentare talenti del mondo del cinema e dell’arte di fronte ad un target altissimo, estremamente attento ad una ricerca che esce dalle fila del mainstream. “Il salotto del cinema” pensato da Un-Tag ha come obiettivo quello di creare un’aggregazione, una community immaginata come un club internazionale dove protagonisti di altissimo rilievo, provenienti dall’élite del mondo del cinema, dell’arte, dei social, dell’imprenditoria poi ancora publicist, manager, investitori e produttori, si incontrano e si rincontrano creando attività progettuali e di comunicazione che si svilupperanno nel tempo, lasciando spazio anche alle avventure a bordo piscina con “Late Lounge”, dove ospiti selezionatissimi potranno immergersi nell’intrigante atmosfera del Salotto accompagnati da un esclusivo after dinner party con DJ Set, brindando col famoso champagne delle Cinema Celebrations: Moet & Chandon, fino a tarda notte. (clicca "ingrandisci" e scopri i protagonisti)