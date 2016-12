Venezia a stelle e strisce, sette film Usa per il Leone d'Oro

L'America sbarca a Venezia quest'anno e lo fa in pompa magna, con un contingente di ben sette film in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Una bella ipoteca per un potenziale palmares, compreso ovviamente il Leone d'Oro Tra le pellicole grande la varietà dei temi, dal fantasy al thriller e tante star tra i protagonisti...

Ecco i film che portano bandiera americana.

Il fantasy horror THE BAD BATCH di Ana Lily Amirpour, sceneggiatrice, produttrice, attrice e regista statunitense di origini iraniane, con un mega cast: Suki Waterhouse, Jason Momoa, Keanu Reeves, Jim Carrey, Giovanni Ribisi, Yolonda Ross e Jayda Fink. E' la storia di una comunità di cannibali che vive in una distesa desolata del Texas.



THE LIGHT BETWEEN OCEANS di Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz ed Emily Barclay. Un film dai contorni romantico-melò, tratto dal romanzo omonimo del 2012 di M.L. Stedman, che narra di un guardiano del faro, Tom (Michael Fassbender), e sua moglie Isabel (Alicia Vikander), che vedono all'improvviso cambiare le loro vite quando il mare spinge fino a loro una barca con un morto e una neonata. I due già provati da due aborti e un bambino nato morto, decidono di crescere la bambina e dichiamarla Lucy.



NOCTURNAL ANIMALS di Tom Ford, alla sua seconda regia, ovvero le tragiche disavventure di un uomo in vacanza con famiglia. Nel cast Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Ellie Bamber e Laura Linney



E poi JACKIE del cileno Pablo Larrain biopic sulla donna più glamour del mondo, ovvero 'Jackie' Kennedy interpretata da Natalie Portman. Ci saranno poi, sempre sotto la bandiera stelle e strisce,



VOYAGE OF TIME documentario metafisico, che vuole mostrare nascita e morte dell'universo,di Terrence Malick, regista e filosofo.



ARRIVAL di Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg. Liberamente tratto dal romanzo Story of Your Life di Ted Chiang, racconta di navicelle aliene che approdano sulla terra: sono pacifiche o meno? Interviene un'esperta di linguistica (Adams)per capire cosa c'è dietro quell'invasione.



E infine l'omaggio alla stagione d'oro del musical americano di LA LA LAND, film di apertura a Venezia, scritto e diretto da Damien Chazelle (Whiplash) e interpretato da Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend e J. K. Simmons.